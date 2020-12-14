أوناس يُنهي الحجر الصحي ويخضع لفحص كورونا

أنهى الدولي الجزائري آدم أوناس، صبيحة اليوم الإثنين، فترة الحجر الصحي الذي خضع له، بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال الأيان القليلة الماضية.

وتمكن الجناح الطائر، من مُغادرة منزله أخيرا، وتوجه لعيادة ناديه كالياري من أجل الخضوع لفحص الكشف عن “كوفيد 19”.

ويُرتقب أن تظهر نتائج اليساري الساحر، أمسية اليوم أو صبيحة الغد على أكثر تقدير، ليتقرر بعدها عودته للتدريبات من عدمه.

وضيع صاحب الإنطلاقات السريعة، آخر مُبارتين من الكالتشيو الإيطالي، مما تسبب في كسر النسق التصاعدي الذي كان فيه.

ويأمل نجم نابولي السابق، أن يعود سريعا للمُنافسة ويستعيد مكانته الأساسية مع “الروسو بلو” في أقرب الآجال الممكنة.

وكان مدرب كالياري، أوزيبيو دي فرانشيسكو، قد أكد بأنه يبقى بحاجة ماسة لخدمات أوناس خلال الفترة الحالية.