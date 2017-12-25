أوناس يُواصل إحتفالاته بـ”la noël”!

قام الدولي الجزائري، آدم أوناس بتهنئة المسيحيين بمُناسبة أعياد الميلاد، وذلك بعدما شارك في جميع إحتفالات “نابولي” المُخصصة لهذا الموعد.

وصرح جناح “البيرتينوبي” من على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”عيد ميلاد سعيد للجميع”. وأرفق هذا التعليق ب”إيموجي” قبعة “بابا نويل”.

هذا ويُحضر لاعب “بوردو” السابق مع أشبال المدرب “ماوريتسيو ساري” لآخر مُبارياتهم في سنة 2017، والتي تُقام الجمعة أمام “كروتوني”.

ويُشار أيضا بأن اليساري الصاعد، لايزال مُرشحا لمُغادرة قلعة “السان باولو”، عند إفتتاح الميركاتو الشتوي، كونه لايدخل حسابات الطاقم الفني.