أوناس يُوجه رسالة مُشفرة لسباليتي

وجه الدولي الجزائري، آدم أوناس، رسالة مُشفرة لمدربه لوتشيانو سباليتي، بخصوص وضعيته داخل نادي نابولي، وعدم لعبه كأساسي تماما منذ بداية الموسم الجاري.

وتحدث الجناح الطائر لقناة “DAZN” قائلا :”أنا أحاول تقديم أفضل ما لدي، في كل مرة يُقرر الطاقم الفني منحي الفُرصة، وأنا مُستعد في أي لحظة لدخول المُباريات”.

وأضاف في سياق مُتصل وفي رسالة مُشفرة للطاقم الفني :”آمل أن أتحصل على فُرصة للتواجد منذ البداية في اللقاءات، من أجل إظهار مؤهلاتي بشكل أفضل”.