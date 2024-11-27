أوناس يكشف عن خططه المستقبلية ويُطمئن بخصوص إصابة عطال

فتح اللاعب الدولي الجزائري لنادي السد القطري، آدم أوناس، قلبه لمتابعيه، أمس الثلاثاء، وحدّثهم عن العديد من الأمور المتعلقة بمستقبله الكروي وزملائه في المنتخب الوطني.

وذلك خلال بث مباشر، أطلقه اللاعب، على حسابه الرسمي على منصة “تيك توك”.

وكشف اللاعب السابق لنادي ليل الفرنسي عن وجهته المحتملة مستقبلاً، بقوله: “ربما سألتحق بمولودية الجزائر في غضون سنتين أو ثلاث إن شاء الله”.

وأضاف أوناس: “بن ناصر صديقي المقرب بكل تأكيد، ولاعب ليل الصاعد، هشام فراح، مثل أخي الصغير، إنه لاعب رائع سيلتحق بالمنتخب الوطني مستقبلا”.

وأضاف اللاعب موضحاً بخصوص إصابة يوسف عطال التي تعرض لها خلال مواجهة الهلال السعودي: “عطال ليس مصاباً، إنه بخير، يعاني فقط من تشنج عضلي”.

وأشاد آدم أوناس بإمكانيات لاعب رين، أمين غويري: “أمين غويري قوي جدًا جدًا، لديه إمكانات هائلة، ويثبت ذلك في كل مباراة، إيلان قبال، كذلك يتمتع بإمكانيات كبيرة، أعرفه شخصيا، سبق وأن لعبنا سويا في نادي بوردو، وأتمنى له تحقيق الصعود لـ”اليغ1″مع فريقه”.

أما بخصوص تمثيل لاعب أولمبيك ليون، ريان شرقي، المنتخب الوطني، قال أوناس في هذا الصدد: “لا أعرف خيار، أمين شرقي، بخصوص المنتخب الذي سيمثله، يجب توجيه السؤال إليه. لكن على أيّ حال هو لاعب كبير جدًا”.