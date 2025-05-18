 أوناك: تفادي الالتحاق بمراكز اجراء الامتحانات بعد هذا الوقت..وهذه هي طبيعة الأسئلة

أكد الامين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”أوناك” محمد حاج كولا على”ضرورة التحاق المترشحين. بقاعات الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق كل اختبار في الفترة الصباحية وكذلك في الفترة المسائية”.

واشار المتحدث في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية إلى أنه “يعتبر متأخرا كل من يلتحق بعد الساعة الثامنة صباحا في الفترة الصباحية. كما يعتبر متأخرا كل من يلتحق على الساعة الثانية مساء (14:00سا) بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط وبعد الساعة الثانية والنصف (14:30سا). بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا في الفترة المسائية”.

و حول طبيعة المواضيع التي سيمتحن فيها التلاميذ، أكد حاج كولا أنه “لا وجود لتغييرات مقارنة بالسنوات السابقة”. مشيرا إلى أن “مواضيع الامتحانين ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا في أقسامهم. حسب البرنامج المسطر خلال الموسم الدراسي”.