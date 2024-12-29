أونجام.. تمويل 15 ألف مشروع مُصغر خلال سنة 2024

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر سعاد بن جميل، عن تمويل 15 ألف مشروع مصغّر خلال سنة 2024. وتخص 20 بالمائة منها خريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة.

وأضافت بن جميل لدى استضافتها في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية. أنه سيتم تمويل 25 ألف مشروع برسم سنة 2025. مع تنظيم جملة من الدورات التكوينية المكثفة لتلقين أسس مرافقة المشاريع وفنيات التخطيط للتسيير المؤسساتي.

كما أكدت المتحدثة ذاتها تمويل مشاريع رسكلة النفايات وإعادة التدوير في إطار الاقتصاد الأخضر، مع تفعيل برنامج “تمكين” في كل ولايات الوطني. حتى يتسنى تعميم النشاط المصغّر في الأحياء والمناطق النائية.

وأشارت ضيفة الثانية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوكالة للمرأة الماكثة بالبيت والمرأة الريفية من خلال تسطير برنامج خاص يتماشى مع انعاش الاقتصاد الوطني. والمساهمة في المحافظة على التوجه الاجتماعي.

هذا جديد الصالون الوطني للنشاط المصغر

من جهة أخرى أفادت بن جميل عن تنظيم طبعة متجددة من الصالون الوطني للنشاط المصغر من الـ9 إلى الـ12 جانفي المقبل. باعتبار الموعد فضاء مفتوح للتعريف بالمنتوج الوطني والترويج له.

وسيتم في ذات السياق -تضيف المتحدثة-، تنظيم ورشات تكوينية لصالح المستفيدين في مجال التسويق الالكتروني للمنتجات. والغرض منه تبادل الخبرات والتجارب في ميدان النشاط المصغر. على حد تعبير ضيفة الصباح.