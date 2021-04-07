أونجي يعلن إصابة الملالي بفيروس كورونا

أعلن نادي أونجي إصابة لاعبه الدولي الجزائري، فريد الملالي، بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، ودخوله في حجر صحي منزلي.

وجاء فحص “البي سي أر”، الذي خضع له مدينة الأربعاء، إيجابيا، مما دفع بالطاقم الطبي لفريقه لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وسيُحرم نجم بارادو السابق، من مواجهة سيدان في كأس فرنسا، بعد ظهيرة اليوم، في ضربة موجعة بالنسبة له.

وكان الجناح الطائر، عازما على إستغلال الكأس للعودة للمُنافسة الرسمية، ولكن “كوفيد 19” أسقط حساباته في الماء.

يُذكر بأن صاحب الـ23 عاما، لم يلعب كثيرا منذ بداية الموسم الجاري في الليغ 1، بعدما خرج من حسابات مدربه ستيفان مولان.