أونجي يفتح أبوابه لبن طالب “مؤقتا”

أعلن نادي أونجي الفرنسي، “فتح أبوابه” للدولي الجزائري، نبيل بن طالب، والسماح له بالتدرب مع عناصره خلال الفترة القادمة، في انتظار إيجاد فريق جديد ينضم لصفوفه، وهو الذي يتواجد في حالة بطالة منذ بداية الموسم الجديد.

وأوضح الفريق المملوك لرجل الأعمال الجزائري الأصل سعيد شعبان، بأن مُنشآته ستكون تحت تصرف مُتوسط الميدان خلال الفترة القادمة، لمُساعدته في استرجاع مُستواه.

وأكد الإعلام الفرنسي من جانب آخر، الى أن “الأبواب المفتوحة” في وجه مُحارب الصحراء، تعتبر تأهبا من أونجي لضمه في الأسابيع اللاحقة، بشرط الحصول على موافقة للتوقيع معه من طرف “لجنة مُراقبة التسيير” التابعة للرابطة المحلية.