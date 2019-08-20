“أوندا” تؤكد توفر تذاكر حفل سولكينغ

ما تزال عملية بيع تذاكر حفل المغني العالمي سولكينغ تباع يوميا بكل مقرات الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة.

ونشر موقع “أوندا” اليوم الثلاثاء على موقع على الأنترنت خبرا عن استمرار عملية بيع التذاكر.

وحسب “أوندا”، فإن تذاكر الحفل المقرر ليلة الخميس المقبل ما تزال بنفس السعر المقرر وهو 1500 دينار.