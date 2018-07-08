أوندا تدعو إلى الترشّح لجائزة “ميريام ماكيبا”

تم اطلاق دعوة للترشّح للمشاركة في الطبعة الأولى للجائزة الدولية للإبداع الفني”ميريام ماكيبا” لفائدة المبدعين الأفارقة.

حسب ما أعلنه الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة “أوندا” المنظم للجائزة المذكورة.

و لهذا الغرض ينبغي على المترشحين في هذه المسابقة الدولية المفتوحة لكلّ الفنانين المقيمين بإفريقيا تقديم علاوة على المشروع الفني وثائق تثبت الهوية والإقامة .

كما يجب أن توجه الترشيحات الى أوندا عن طريق البريد على العنوان الآتي 49 نهج عبد الرزاق حليمة بولوغين (الجزائر العاصمة).

أو عن طريق البريد الالكتروني على العنوان prix.myriam.makeba@onda.dz

و يوضح ذات المنظم الذي حدد تاريخ 31 أوت 2018 كأخر أجل لإيداع الترشيحات.

كما يتسنّى أيضا للفنانين الذين يحوزون وضعية لاجئ بسبب حالات استثنائية المشاركة في هذه المسابقة.

و سيتم تسليم جائزة “ميريام ماكيبا” للإبداع الفني لأول مرة بالجزائر العاصمة بتاريخ 14 سبتمبر المقبل.

إلى أفضل المبدعين الأفارقة في كل الفروع الفنية.

و تعد الجائزة ” ميريام ماكيبا ” نسبة الى المغنية الجنوب الافريقية لموسيقى الجاز و التي تبلغ قيمتها “100 ألف دولار أمريكي”.

بمثابة تكريم لهذه الفنانة المناهضة لنظام الابرتايد، و التي شاركت سنة 1969 بالجزائر العاصمة في المهرجان الإفريقي الأول.