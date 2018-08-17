أوندا تنظم حفلا بدون جمهور في الوادي

أقام ليلة أمس الخميس، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حفلا فنيا ضخما بولاية الوادي.

الحفل إحتضنه المسرح الكبير لدار الثقافة محمد الأمين العمودي، أحياه كوكبة من الفنانين يتقدمهم الفنان حكيم صالحي وعدد من الفنانين المحليين بولاية الوادي من بينهم الفنان محمد محبوب ومحمد الخامسبالإضافة إلى فنانين آخرين.

وتميز الحفل بالعزوف الكبير للجمهور الذين قاطعوا الحفل بشكل كامل ولم يحضر سوى أقل من 20 طفلا وبعض الشباب.

أما على مستوى المقاعد الشرفية فاقتصر الأمر على حضور مدير دار الثقافة فقط كونه معنى بالإشراف على تقديم التسهيلات، فيما امتلأت المقاعد الخلفية والمداخل والمخارج بعناصر الأمن الوطني أكثرهم في تخصص حفظ النظام، خشية وقوع احتجاجات منددة بالحفل،

كما عرف الحفل الفني تكتما كبيرا من قبل جميع السلطات حيث لم يتم الإعلان عليه ولا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي جعل عزوف الجمهور يتزايد ولم توجه اي دعوات لاي جهة اعلامية للتغطية .