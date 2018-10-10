أوندا: لطفي عطار يقبض حقوق التوزيع الموسيقي لـ”يا زينا ديري لاتاي”

أكد “أوندا”، اليوم في بيان له، أن الفنان، لطفي عطار، يقبض حقوقه كموزع موسيقي” للأغنية “يا زينا ديري لاتاي”.

وكان عطار أعلن عن اعتزامه رفع دعوة قضائية لاسترجاع حقوقه كملحن لهذا العمل الذي تم استغلالها في ومضات اشهارية.

وأوضح الديون الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن مصمم الومضة الاشهارية التي بثت عبر قنوات تلفزيونية جزائرية.

قد قام بإعادة التأليف الموسيقي فقط دون استعمال التوزيعات التي جاء بها الملحن الأغنية التي أدتها فرقة “راينا راي” سنة 1983.

ويشير ذات البيان الى أن المطالبة بالإتاوات المتعلقة بالومضات الاشهارية تقتضي معالجة تحتسب على أساس حق حصري مقارنة بالقانون المعنوي.

وأن الديوان طلب ترخيصا من ذوي الحقوق، بما فيهم المغني، في حال قام مصممو الومضات الاشهارية باستغلال هذه الأغنية.

التي طرأت عليها تغييرات موسيقية أجراها لطفي عطار لأوندا منذ سنة 1994.