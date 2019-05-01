“أوندا” يفضح “الشروق” ومحضر قضائي يؤكد الكذب والتضليل في حكاية “الرايس قورصو”

أعلن الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة “أوندا”، أنه رفض رسميا طلب تقدمت به قناة “الشروق” قصد حيازة حقوق سيناريو مسلسل “الرايس قورصو”.

وأضاف الديوان في بيان رسمي، أصدره اليوم الأربعاء، أن مؤسسة “الشروق” التي تتولى تسيير قناة “الشروق” قد تقدمت بتاريخ 16 أفريل 2019 إلى مقر ديوان حقوق التأليف بقصد طلب الحصول على حقوق التأليف للحوار الخاص بالسيناريو دون تقديم هوية صاحب السيناريو الذي لم يرد إسمه في التصريح الذي أودعته “الشروق”.

وأوضح بيان الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق، المجاورة أنه بتاريخ 2 أفريل 2018 تقدم المدعو “أنس بوزغوب” بتصريح يزعم فيه أنه صاحب السيناريو الخاص بمسلسل “الرايس قورصو”.

وتم تسجيل التصريح وفقا للقانون في إنتظار تأكيد أو نفي الإدعاء لاحقا وفقا للمواد 13 و 136 والتي تشير صراحة إلى أن التسجيل لا يضمن الملكية الفكرية ولكن هو مجرد إيداع حتى يظهر شخص آخر يطعن في التصريح.

ويعتبر قرار الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، برفض طلب الحصول على حقوق التأليف لسيناريو “الرايس قورصو” ضربة موجعة لقناة “الشروق” التي حاولت بكل الطرق منذ البداية الزعم أن السيناريو ملك لها وفقا لتنازل حصلت عليه من طرف “أنس بوزغوب” الذي إدعى ملكية السيناريو.

لكن المفارقة التي تسجل في هذه القضية هو أن تاريخ ذهاب “أنس بوزغوب” إلى الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة كان بتاريخ 2 أفريل 2018.

وهو نفس التاريخ الذي نشرت فيه “الشروق” مقال مطول عن قصة مسلسل “الرايس قورصو” وذكرت في الصفحة 18 أن السيناريو هو فعلا تابع للكاتب المصري الكبير الدكتور وائل عبد الحميد.

ويعتقد أحد المقربين من المشاركين في الحوار أن “أنس بوزغوب” يكون قد غضب بعد مطالعته المقال ولم يجد اسمه في أي دور للتمثيل في المسلسل ولا إشارة له في الحوار.

فإستغل حصوله على نسخة منه عن طريق أنس التونسي “رسالة إلكترونية تثبت أن إرسال السيناريو له كان في ديسمبر 2017 وقد دفعه غضبه إلى التوجه إلى “أوندا” للإدلاء بتصريح كاذب يدعي فيه أنه صاحب السيناريو.

وبخصوص قناة “النهار” يقول بيان الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة أنه بتاريخ 20 أفريل الماضي أخطرت الشركة الإماراتية “ناينتي فور فيزن” قصد حماية المسلسل كمواد فيديو.

بعد أن تحصلت قناة “النهار” على حقوق بثه لمدة 3 سنوات وهذا تجنبا لإعادة إنتاجه وبيعه في السوق الجزائرية في شكل أقراص مضغوطة.

وهنا رد الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، بأنه لا يستطيع حماية الأعمال الفنية لما تكون جاهزة للبث وأن صلاحياته تخص فقط حماية الأعمال الفنية قبل البث.

علما أن الشركة الإماراتية “ناينتي فور فيزن” حصلت على كل الوثائق الرسمية في دبي بخصوص “السيناريو والإنتاج والتركيب وغيرها بما في ذلك المواد القابلة للبث خلال شهر رمضان.

وبذلك يكون الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، قد حسم بشكل نهائي في محاولة “الشروق” إنتحال الصفة فيما يتعلق بصاحب السيناريو.

وكشف “أوندا” بطريقة غير مباشرة أن “الشروق” إتفقا معا على محاولة تضليل الرأي العام بخصوص ملكية سيناريو “الرايس قورصو”.

حيث أن جريدة “الشروق” تؤكد في صفحتها 18 بتاريخ 2 أفريل 2018 بأن صاحب السيناريو هو الكاتب المصري وائل عبد الحميد.

وعندما تقدمت في 16 أفريل 2019 بطلب الحصول على حقوق التنازل لملكية الرواية لم يكن التصريح الذي تقدمت به “الشروق” لم يكن مستوفي الشروط حيث لم يذكر بوضوح صاحب السيناريو وأشار فقط إلى إسم أنس بوزغوب كمشارك في الحوار وليس صاحب السيناريو.

ويسمح بيان الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، الآن لمعرفة حقيقة ماحدث منذ إعلان الشركة “ناينتي فور فيزن” التنازل لفائدة قناة “النهار” عن حقوق إستغلال مسلسل “الرايس قورصو”.

حيث تلاعبت قناة “الشروق” مع المدعو أنيس بوزغوب لمحاولة تضليل الرأي العام الوطني والدولي وهو ما أفسد على مؤسسة “النهار” عملية تسويق المسلسل والذي كلفها خسائر مالية ضخمة.