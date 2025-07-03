“أوندا” تكشف عن موعد صب منحتي التقاعد التكميلي والشيخوخة

كشف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن موعد صب منحتي “التقاعد التكميلي” و”الشيخوخة”، والخاصتين بالثلاثي الثاني لسنة 2025.

وأوضح الديوان، عبر حسابه على فيسبوك، أن صبّ منحتي “التقاعد التكميلي” و”الشيخوخة” الخاصتين بالثلاثي الثاني لسنة 2025، سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية.

وأكد الديوان أن عدد المستفيدين من منحة التقاعد التكمبلي بلغ 686 مستفيدًا. بينما يبلغ عدد المستفيدين من منحة الشيخوخة 132 شخصا.