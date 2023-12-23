أونروا: لابد من وقف إطلاق النار بغزة دون شروط

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم، أنه ثمة حاجة إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية.

وخلال مؤتمر صحفي للمتحدثة عن “أونروا” ونشرت فحواه الوكالة الأممية على حسابها عبر منصة “إكس”. قالت انه “من المفجع للغاية أن السياسة تقف في طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة في غزة، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية.

بالإضافة إلى إعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس قرارا يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.