أونساج: إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة المتعثرة

أعلمت وكالة أونساح، الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المعنيين، أنه بإمكانهم الإستفادة من إجراء إعادة جدولة الديون بدون فوائد.

ويتضمن ذلك، سواء الديون المتعلقة بالقرض البنكي أو المتعلقة بالقرض غير المكافئ الذي تمنحه الوكالة.

ويأتي ذلك، في إطار تطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة للتكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة التي تعاني من صعوبات في تسديد ديونها.

وحسب بيان للوكالة، فإن هذه المؤسسات المعنية ستستفيد بصفة خاصة من تسهيل وتخفيف الإجراءات المتعلقة بإعادة الجدولة، مع إلغاء مختلف الشروط التعجيزية والمتمثلة أساسا في:

الغاء شرط معاينة عتاد المؤسسة المصغرة من طرف أعوان الوكالة.

الغاء الزامية تسديد جزء من القرض الشعبي “من 5 إلى 10 بالمائة.

والغاء تطبيق نسبة فائدة على القرض البنكي المقدرة بنسبة 5.5 بالمائة، عن إعادة الجدولة.

وأعلمت الوكالة، المعنيين، أن إعادة جدولة الديون المتعلقة بالقرض البنكي تتبعها مباشرة إعادة جدولة الديون المتعلقة بالقرض غير المكافئ الذي تمنحه الوكالة.