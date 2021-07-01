أونساج: الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لهذه الأنشطة

أنهت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى علم كافة أصحاب المشاريع. بأن إجراءات جديدة خاصة بالاستفادة من الامتيازات الضريبة ستدخل حيز التطبيق.

ويتعلق الأمر بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الذي يخص فئة الأنشطة الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي REEL. وذلك عند اقتناء المعدات والتجهيزات وكذا الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار سواء عند مرحلتي الإنشاء أو التوسعة.

وتخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الشركات المدنية ذات الطابع المهني والأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وغير تجاري وحرفيا. وكذا التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي. أو إيراداتها المهنية السنوية خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج). ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.

ويستثنى من نظام الإخضاع الضريبي أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي. أنشطة استراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.أنشطة شراء-إعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة طبق الاحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون.

وكذا الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء. الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية. أنشطة الإطعام والفندقة المصنّفة. القائمون بعمليات التكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين. الأشغال العمومية والري والبناء.

كما أن أنشطة العيادات الطبية، المؤسسات الصحية الخاصة، مخابر التحاليل الطبية، الإطعام، الفندقة المصنفة. القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، صانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين، الأشغال العمومية، أشغال الري، أشغال البناء. مؤهلة للاستفادة من مزايا جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

للإشارة فإن هذا الامتياز هو خاص بأصحاب المشاريع الذين لم يقوموا باقتناء تجهيزاتهم بعد.