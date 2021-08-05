أونساج: قبول 326 ملف إضافي لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

قامت الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”، أونساج سابقا بقبول 326 ملف لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة. حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وأكدت الوزارة تواصل العملية إلى غاية استكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح البيان، أنه تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها. أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة. تم اليوم الخميس عقد جلسة العمل الخامسة عشر للجنة الضمان. المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع. والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات”.

وخلال هذه الجلسة المنعقدة بمقر الوكالة، تم دراسة 520 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك. حيث تم قبول على 369 ملف للتعويض بما يفوق 58 مليار سنتيم.

وقدمت هذه الملفات من طرف ممثلي البنوك للولايات التالية: الشلف، الجزائر، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر، وهران. البيض، إليزي، بومرداس، الطارف وتيبازة.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تأجيل 180 ملف، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم. وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف أناد. عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية ملفين نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة. عن طريقتسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة. وتم إعادة 12 ملف إلى البنوك لعدم استيفائها شروط التعويض، يضيف نفس المصدر.

ووصل بالتالي إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 15 جلسة الى 7.465 ملف.