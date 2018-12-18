أونساج: 100 شاب أودع ملف صيغة التمويل الذاتي لحد الآن

كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، أن 100 شاب أودع ملف في صيغة التمويل الذاتي.

وأوضحت سميرة جايدر، خلال استضافتها في قهوة وجورنان،اليوم الثلاثاء،أن الشاب الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة، له الصلاحيات لاختيار طريقة التمويل.

إما أن يذهب إلى التمويل الثلاثي، أو الذاتي، أو الثنائي.

وتعتبر صيغة التمويل الذاتي كل شخص يرغب في إنشاء مؤسسة مصغرة بأمواله الخاصة ويتحصل الامتيازات التي يمنحها الجهاز.

وأشارت إلى أن الامتيازات تتمثل في الامتيازات الجبائية، والموافقة والتوجيه، والتكوين التي تقوم به الوكالة على المستوى المحلي.