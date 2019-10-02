أونيسي: إنشاء أرضية للتكوين التخصصي عن بعد لتعزيز الكفاءات الشرطية الإفريقية

قال خليفة أونيسي المدير العام للأمن الوطني، أن تنمية قارتنا يضل مرتبطا بمدى قدرتنا على توفير أحسن ظروف الأمن والإستقرار لبلداننا.

وأضاف المدير العام للأمن الوطني خلال أشغال الجمعية العامة الثالثة للأفريبول، أن الجمعية تشكل فرصة لمناقشة وتبادل الأراء.

كما أنها تشكل فرصة لتعزيز التعاون في مكافحة أكثر أنماط الجريمة واتخاذ القرارات لتعزيز الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون.

وأفاد أونيسي، أن التعاون في إطار خطة عمل الأفريبول أضحى يشكل أولوية تدعمها آليات تنفيذ ناجعة لتبادل المعلومات والخبرات.

كما قامت الأفريبول بإدراج مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ضمن أولويات خطة عملها.

وعكفت على إنجاز أرضية لتبادل المعلومات والإتصال بين مصالح الشرطة الإفريقية، وإنشاء مكاتب الإتصال تابعة للأفريبول.

كما تم إنشاء فرق مختصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ودعمها لمنظومة الإتصال.

وأمد أونيسي أن العمل يظل متواصلا في مجال التكوين خصوصا عبر إنشاء أرضية للتكوين التخصصي عن بعد لتعزيز القدرات الكفاءات الشرطية الافريقية.

كما سيتم صياغة دليل مرجعي لصالح إحترام القيم الأخلاقية وترسيخ حقوق الإنسان.