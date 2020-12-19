أونيسي: تجند مختلف الفاعلين في سلك الأمن ضد كورونا حال دون استفحال الجائحة

ثمن المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، بالدور الفعال الذي لعبه التنسيق بين مختلف الفاعلين بمجال التصدي لفيروس كورونا.

وجاء تصريح المدير العام للأمن الوطني خلال إشرافه، رفقة وزير الداخلية، كمال بلجود، على الاحتفال الرسمي بيوم الشرطة العربية.

وأكد تسخير وتجديد كل الامكانيات البشرية والمادية، لضمان التطبيق الصارم للتدابير الوقائية التي تبنتها الحكومة قصد التصدي لفيروس كورونا.

ونوه المدير العام للأمن الوطني بالدور الفعال الذي لعبه التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

كما حيا أونيسي كل الفاعلين الذين أثبتوا تفانيهم وحضورهم في الميدان والتجند الذي حال دون استفحال الجائحة.

وانحنى اونيسي أمام الارواح الطاهرة لكل من وافتهم المنية، من زملاءهم في سلك الأمن ومواطنين بسبب الوباء الفتاك كوفيد 19.