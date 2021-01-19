أونيسي يدعو لاستعمال كاميرات المراقبة في مكافحة الجريمة

دعا المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي، أمس الإثنين، بولاية بشار إلى استعمال كاميرات الحماية والمراقبة في مكافحة الجريمة.

وحث أونيسي على “ضرورة استعمال كاميرات الحماية والمراقبة التي أضحت بمثابة السند في مجال مكافحة الجريمة”.

ودعا المدير العام للأمن الوطني قوات الشرطة إلى مواصلة جهود مكافحة كل أشكال الجريمة وعلى رأسها المخدرات .

وأشرف على تدشين مقر جديد للمصلحة الجهوية للصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية.

وأكد أونيسي على ضرورة توسيع مجال خدمات هذا المركز الصحي وجعله جواريا يتكفل بالخدمات الصحية لمنتسبي الأمن الوطني.

إضافة إلى ذويهم والمتقاعدين من هذا السلك وأيضا المواطنين.