أونيسي يشدد على ضرورة ضمان السير الحسن لرئاسيات 12 ديسمبر

شدد المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة على ضرورة ضمـان السير الحسن للموعــد الانتخابي الهام، المقرر بتاريخ 12 ديسمبر 2019.

وأشرف، أونيسي، اليوم بالمدرسة العليا للشرطة ”علي تونسي”، على لقاء توجيهي لفائدة إطارات ومستخدمي الشرطة لناحية الوسط والجنوب.

اللقاء يهدف للوقوف على الاستعدادات وجاهزية التشكيلات العملياتية للشرطة على مستوى أمن الولايات التابعة لناحية الوسط والجنوب، لمرافقة الاستحقاقات المقبلة.

في مستهل اللقاء، ذكر المدير العام للأمن الوطني بالمستوى العالي الذي بلغته الشرطة الجزائرية، من حيث الاعتماد على العنصر البشري الكفء والتكوين العصري والوسائل والإمكانيات المتطورة، بما يخدم أمن المواطن وسلامة الممتلكات، داعيا إلى تعزيز التعاون بين مختلف المصالح العملياتية للشرطة، داعيا أفراد الشرطة على المثابرة لتعزيز الأمن والسكينة ومرافقة المواطن ضمن مقاربة أمنية جوارية.

وحث أونيسي، قوات الشرطة على بذل المزيد من الجهود للتصدي لكافة أشكال الجريمة، لا سيما ما تعلق الأمر بتهديدات الإخلال بالنظام العام أو أي نشاط إجرامي من شأنه أن يمس بالسير الحسن لهذه الاستحقاقات الانتخابية الهامة والمصيرية التي ستعرفها الجزائر.

كما أضاف المدير العام للأمن الوطني أن الأمن الوطني يسعى بشكل مستمر ودائم لتدعيم العمل الجواري وإشراك المواطن ووسائل الإعلام في تفعيل المعادلة الأمنية، وفق القوانين والتنظيمات السارية المفعول، تجسيدا لمبدأ الشرطة الجوارية، مما يعزز قنوات التواصل الدائم مع فعاليات المجتمع المدني.

مؤكدا على إلزامية تدعيم التنسيق مع الشركاء الأمنيين في محاربة الجريمة وتقديم خدمة أمنية تستجيب لمتطلعات المواطن والمرحلة.

ونوه أونيسي بالدور الكبير للجيش الوطني الشعبي، بالنظر للمرافقة والتوجيه والمساهمة التي ما فتئت تقدمها وحدات الجيش الوطني الشعبي في مكافحة كل أشكال الجريمة والوقوف بحزم على حماية الحدود بتسخير قوات ووسائل تلمس ثمارها في الميدان.

وفي ذات الإطار، أشرف المدير العام للأمن الوطني، على مراسم تسليم مقررات الاستفادة من سكنات بصيغة ”عدل” لفائدة 270 موظف شرطة، ذوي الحقوق ومتقاعدي الشرطة وذلك بحضور الأمين العام لولاية الجزائر، ممثلا لوالي ولاية الجزائر.