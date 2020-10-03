أونيسي يشدد من إيليزي على التكفل بالإنشغالات الأمنية للمواطنين

شدد المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة، على تسخير كل الطاقات والإمكانيات لمواصلة الجهود للتكفل بانشغالات المواطنين.

وخلال زيارة العمل التي تفقد فيها القطاع بولاية إليزي شدد أونيسي على محاربة كل أشكال الجريمة بالتنسيق الواسع مع الشركاء الأمنيين والسلطات القضائية المختصة.

ودعا المدير العام للأمن الوطني، في مقاربة جوارية مجتمعية، إلى توسيع دائرة النشاط التوعوي الذي تقوم به مصالح الشرطة بالولاية، بإشراك القطاعات المعنية والمجتمع المدني في كل المبادرات والحملات التحسيسية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.