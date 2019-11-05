أونيسي يشرف على تنصيب المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة

أشرف المدير العام للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي ورقلة مراقب الشرطة العبدي معمر.

مراقب الشرطة العبدي معمر نُصب خلفا لمراقب الشرطة العلمي عبد السلام الذي استدعي إلى مهام أخرى.

وحضر مراسيم التنصيب والي ولاية ورقلة، والسلطات المحلية للولاية، المدنية والعسكرية وإطارات الأمن الوطني.

وعقب مراسم التنصيب، ترأس المدير العام للأمن الوطني لقاءا توجيهيا لفائدة إطارات وموظفي الشرطة بأمن الولايات لناحية الجنوب الشرقي بورقلة، الأغواط، غرداية، إيليزي، بسكرة والوادي.

في ختام اللقاء التوجيهي، تم توزيع مقررات الاستفادة من سكنات “عدل”، لفائدة 70 موظف شرطة وذوي الحقوق ومتقاعدي الأمن الوطني، التابعين لمصالح الشرطة بناحية الجنوب الشرقي، وذلك بحضور والي الولاية والسلطات المحلية.