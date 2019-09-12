أونيسي يشرف على تنصيب مراقب الشرطة بطاش أمحمد رئيسا لأمن العاصمة

أشرف اليوم خليفة أونيسي، المدير العام للأمن الوطني على مراسم تنصيب مراقب الشرطة بطاش أمحمد، رئيسا لأمن ولاية الجزائر.

هذا المنصب الذي كان يشغله مراقب الشرطة بطاش أمحمد بالنيابة منذ جويلية 2018.

وفي كلمته خلال حفل التنصيب، الذي حضره إطارات سامية من المديريات المركزية ومن مصالح أمن ولاية الجزائر، أشاد المدير العام للأمن الوطني بجهود قوات الشرطة في مكافحة الجريمة والوقاية منها.

حيث دعا إلى المزيد من الجهد واليقظة لضمان حماية الأشخاص والممتلكات، وتعزيز الأمن والطمأنينة في المجتمع.

وشدد أونيسي، على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والتنسيق مع كافة الشركاء الأمنيين والسلطات المحلية بما يعزز المنظومة الأمنية الوطنية.

كما دعا إلى تعزيز المبادرات التي تندرج ضمن العمل الجواري بما يقوي روابط الثقة مع المواطن، كونه شريك أساسي في العمل الأمني.

وتشجيع كل المبادرات الرامية إلى التوعية والوقاية من الجريمة بإشراك المجتمع المدني والاعلام، وبما يُمّكِنُ من تقديم خدمة أمنية للمواطن، تتماشى وتطلعات المجتمع، وأماله المستقبلية لبناء دولة عصرية.