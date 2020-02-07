أونيسي يشيد بالدعم الدائم الذي تخصصه الدولة لجهاز الأمن الوطني

أشاد المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، بالدعم الدائم الذي تخصصه الدولة لجهاز الأمن الوطني لتمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف وضمان جاهزيته.

وإعتبر أونيسي، خلال إشراف وزير الداخلية على مراسم توزيع مقررات تخصيص سكنات بصيغة البيع بالإيجار لفائدة 143 موظف شرطة وذوي الحقوق والمتعاقدين أمس الخميس، زيارة بلجود حافزا لمنتسبي الأمن الوطني يشجعهم على المزيد من الأداء المهني.

كما حث أونيسي، في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، كافة قوات الشرطة على مواصلة الجهود التي تبعث الإعتزاز والإلتزام المهني والعزيمة والنزاهة والسهر على إنفاذ القانون بما يضمن حماية المواطن وممتلكاته.

والعمل على مكافحة كل أشكال الجريمة وتبني العمل التوعوي والجواري للوقاية منها.