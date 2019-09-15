أونيسي ينصّب مدير الإستعلامات العامة ومدير الشرطة العامة والتنظيم

أشرف المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي على تنصيب مدير الإستعلامات العامة ومدير الشرطة العامة والتنظيم.

وأشرف المدير العام بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، على تنصيب مراقب الشرطة بن زيان بن يطو مديرا للاستعلامات العامة، خلفا لمراقب الشرطة جمال بن دراجي، المعيّن مفتشا عاما للأمن الوطني.

كما نصّب مراقب الشرطة سي امحند محمد السعيد، مديرا للشرطة العامة والتنظيم، خلفا لمراقب الشرطة عبد النور حديد.

وحضر حفل التنصيب، مدراء ورؤساء المصالح المركزية، إلى جانب إطارات من المديريات المعنية.