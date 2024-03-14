أوهمتهم بمحلات تجارية وسكنات.. الحبس لشابة نصبت على مواطنين وسلبتهم اكثر من 4 ملايير سنتيم 

ادانت محكمة الجنح بشراڨة شابة في العقد الثالث من العمر “س.غ” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 500 الف دج. مع اصدار امر بالقبض ضدها، لقيامها بالنصب على المواطنين. وانتحالها صفة موظفة بوكالة عدل للسكن وايهام المواطنين بجلب لهم محلات تجارية على مستوى وكالة عدل.

وبالرجوع الى تفاضيل قضية الحال تعود وقائعها بعد شكوى رفعها 5 مواطنين ضد المتهمة “س.غ” الى قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بشراقة. على اساس جنح النصب و الاحتيال. وانتحال صفة والتزوير واستعمال المزور. وذلك بعد ايهامهم من طرف المتهمة بانها تعمل لدى وكالة عدل. و اخبرتهم بانه يوجد فائض لدى وكالة عدل يتعلق بمحلات تجارية وسكنات.

كما اوهمتهم بانها سوف تجلب لهم تلك المحلات التجارية السكنات كونها على اتصال وعلاقة مباشرة مع المدير.

الضحايا كل من “آ.ع” ،”س.إ”,” د.ن” ،”غ.خ” ،”ج.ل” وبعد مثولهم امام هيئة المحكمة كأطراف مدنية صرحو ا أن المتهمة اوهمتهم بجلب تلك المحلات التجارية والسكنات.

كما طلبت منهم إيداع ملفات و الذي يحتوي على الوثائق الآتية :شهادة ميلاد ،و بطاقة التعريف الوطنية ،و سجل تجاري لأصحاب المهن الحرة مع كشوفات الراتب لثلاثة اشهر الاخيرة،كما اوهمتهم بأنها بإمكانها إستخراج كشوفات الراتب للضحايا الذين لا يملكون كشف الراتب مقابل مبلغ مالي يقدر ب 45000 دج ،كما قامت بمنح لهم عدة مقررات إستفادة مزورة محررة من قبل وكالة عدل ،و بعد قيام المتهمة بسلب من الضحايا مبالغ مالية تراوحت قيمتها اكثر من 4 ملايير سنتيم فرت خارج الوطن و لم يظهر لها اي اثر ،هذا وقد قد طالب الضحايا الخمسة من هيئة المحكمة تعويض عن الضرر الذي اصابهم ،وبعد التماس وكيل الجمهورية اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره مع الزام المتهمة بان تدفع تعويض للضحايا نتيجة الضرر الذي اصابهم ،مع تاييد امر بالقبض ضدها الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الجنح بشراڨة.

نجيبة سماي