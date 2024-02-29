أوهمتهم بمشاريع.. الحبس لشبكة اجرامية نصبت على 600 مواطن

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة بئرمرادرايس بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص من بينهم امرأة. بعد تأسيسهم لشركة وهمية تحت اسم مجمع ” إيفرساي” متخصصة في الاستثمارات المالية والتي توهم ضحاياها بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة.

القضية تم التحقيق فيها من قبل عناصر الدرك الوطني ببئرمرادرايس. التي تمكنت من القاء القبض على افراد عناصر هذه الشبكة الإجرامية. من بينهم شابين و امراة تتراح اعمارهم مابين 30 الى 40 سنة. و التي توهم المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية. بنسب معينة كما أنها عمدت للترويج لنشاطها على منشورات إعلانية. عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم و إيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية. حيث فاق عدد الضحايا 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديهم.

و عد التحريات تم حجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية، الى جانب مبالغ مالية قدرت قيمتها حوالي 5 ملايير سنتيم. وأطقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام، الى جانب وثائق مزورة وعقود المبرمة للزبائن.

بالاضافة إلى 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال، و آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود. وأجهزة إعلام آلي بالاضافة الى هواتف نقالة و صكوك بريدية ، دفاتر وبطاقات بنكية، ويخت نزهة مجهز

بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود .

المتهمون وجهت لهم جنحة النصب والاحتيال، و تبيض الأموال، و جنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و التهرب الضريبي ،و بعد استكمال التحقيق معهم تم ايداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.