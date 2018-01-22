أوهمته بعيشة هنية.. حصلت على الأموال لتخدعه وتطالبه بالطلاق

تتناول حصة “ما وراء الجدراء” هذا الأربعاء على قناة “النهار”، قضية حساسة تتعلق بزوجة محتالة خدعت زوجها للحصول على الأموال.

حيث سيروي الزوج بن سالم، كيف أقدمت زوجته على خداعه والإحتيال عليه، بايهامه انه سيعيش معها في “مهني” ورسمت له حياة جميلة.

وهذا من اجل الحصول على 20 مليون كمهر، مقابل الزواج، قبل أن يكتشف ان لها عشيقا.

كما طالبته بالطلاق بعد مدة قصيرة من زواجهما، مهددة إياه “تكرهلو حياتو”، مثلما يحكي بن سالم.

وخلال الحصة التي ستُعرض سهرة الأربعاء على الساعة 21 و30 دقيقة، ستكون مداخلة هاتفية لطليقة بن سالم، التي حاولت تبرير فعلتها.

قضية مثيرة ومهمة، مع الضيف الضحية بن سالم ووالدته.. تابعوها على قناة “النهار”.