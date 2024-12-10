أوهمت ضحاياها ببيع مواد بناء بأسعار رمزية.. الإطاحة بعصابة خطيرة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجنان سفاري مؤخرا، من الإطاحة بعصابة خطيرة تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، يقوم أفراد العصابة، باستدراج الضحايا وإيهامهم ببيع أعمدة إسناد حديدية والتي تبلغ القطعة الواحدة 130 دج، من خلال تحديد موعد مسبق لهم ثم الاعتداء عليهم بالعنف وسرقتهم تحت طائلة التهديد.

وجاءت العملية بعد تلقي شكوى من طرف أحد المواطنين والذي وقع ضحية هذه العصابة من خلال الاعتداء عليه بواسطة أسلحة بيضاء (سكين) وسرقة مبلغ مالي معتبر كان في سيارته والذي يقدر بـ 160 مليون سنتيم.

وهذا بعد أن وجد الضحية عرض على منصة “الفايسبوك” ببيع أعمدة حديدية، أين قام بمراسلة صاحب العرض وارسال له رقم هاتفه. ومن ثم الاتفاق على موعد وشراء 650 وحدة من هذه الأعمدة مقابل بيعها له بأسعار رمزية.

وبعد تنقل الضحية إلى عين المكان المتفق عليه بوسط أحد الأحياء بعين المالحة، تفاجأ بوجود ثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء ليعتدوا عليه وعلى صديقه مسبيبين لهما نزيف دموي مع فتح المركبة والإستلاء على النقود ثم الفرار إلى وجهة مجهولة.

وباشر أفراد فرقة جنان سفاري بالعمل على التحري وتحديد هوية المشتبه فيهم. ثم ضبط خطة أمنية محكمة من أجل استدراجهم ومن ثم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة.

وبعد اتمام كامل الإجراءات ضدهم تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.

ومكنت هذه العملية من حل ثلاث قضايا عالقة لهذه العصابة عن النصب والاحتيال متبوع بالسرقة بأسلحة بيضاء والضرب والجرح العمدي.