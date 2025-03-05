أوهمت ضحيتها أنها صاحبة وكالة عقارية لها علاقات نافذة لتستولي على مايفوق ملياري سنتيم بزرالدة

وجّهت محكمة الشراقة اليوم تهمة النصب لسيدة في العقد الرابع من العمر بناءً على شكوى تقدم بها تاجر جملة بزرالدة تفيد تعرضه للنصب من قبل المعنية التي أوهمته بأنها صاحبة وكالة عقارية، ولها نفوذ وعلاقات نافذة ووعدته بالتوسط له للحصول على تسهيلات وتسوية بعض أموره العالقة، وكذا تمكينه من شقة، لتستولي على مبالغ مالية معتبرة على مدار سنوات بلغت قيمتها الإجمالية 2.28 مليار سنتيم.

ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. تقدم بها شخص وهو تاجر لمواد التجميل بزرالدة تفيد أنه تعرف على المتهمة المدعوة”ب.س”. في إطار ممارسته لنشاط التجاري حيث تقدمت المتهمة لاقتناء مواد تجميل من أجل تعبئة محل شقيقها. بحكم أنه تاجر جملة، وبعد عدة معاملات تجارية بينهما توطدت علاقة العمل بينهما. حيث أخبرته بأنها صاحبة وكالة عقارية، ولها علاقات نافذة ويمكنها أن تساعدته في تسوية اموره العالقة الذي تكتم عن الخوض فيها. حيث كانت في كل مرة تستدين منه مبالغ مالية بين 200 و400 مليون سنتيم إلى أن بلغت القيمة الإجمالية 2.28 مليار سنتيم. ذلك من،تاريخ 2021 ، الأمر الذي جعله يطالبها بتوثيق له عقد وديعة بالقيمة، مؤكدا أنها احتالت عليه. بايهامه بأنها من أصحاب المال والنفوذ بعلاقاتها لسلبه امواله، ليكتشف لاحقا أن كل ذلك مجرد ادعاءات غير صحيحة.

المتهمة تُنكر كل ما نُسب إليها

المتهمة مثلت وأنكرت ما نسب إليها وأكدت أنها قامت باستدانة المبالغ المالية من المتهم وأن دليل حسن نيتها. هي محاولتها تسوية ماعليها وكذا توقيعها على عقد وديعة، موضحة أن محلها التجاري الخاص بمواد التجميل تعرض للحرق بشكل كامل. الأمر الذي كبّدها خسائر مادية كبيرة وأنها منذ ذلك الحين دخلت في ضائقة مالية. وأنها تعهدت للضحية بتسديد ما عليها، حيث سلمته قبلها مجوهراتها، منه طاقم من الأحجار الكريمة. كما سلمته مبلغ 200 مليون سنتيم ووعدته بتسديد ما تبقى على عاتقها حال انفراج وضعها المادي.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في الملف وإلزام المتهمة بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر.

دفاع المتهمة أكد أن أركان تهمة النصب غير قائمة في ملف الحال كون المبالغ المالية سلمت له في إطار العلاقات التجارية فقط. وطالب بافدتها بالبراءة. وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبس نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

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