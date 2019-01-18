أويحيى : “أرحب بإستدعاء الهيئة الناخبة وأتشرف بخدمة البلاد رفقة الرئيس بوتفليقة”

رحب الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى اليوم الجمعة بإستدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة مجددا ندائه للرئيس بالترشح لانتخابات أفريل المقبل

وفي تصريح حصري للنهار قال أويحيى “الإنتخابات نشوفها بترشيح الرئيس بوتفليقة”.

مضيفا “واذا تحققت هذه الحالة سيكون الارندي نشاط مع أحزاب التحالف الرئاسي وكل ما يكون في حملة للرئيس بوتفليقة”.

وحول حديث البعض عن طموحاته في الترشح للرئاسيات رد أويحيى هناك جماعة في الجزائر غيبت عليها النوم في حالة أوفي حالة أخرى.

كما صرح الأمين العام للأرندي “أتشرف بخدمة البلاد رفقة الرئيس بوتفليقة” .

و”أن أكون بجنبه على جبهتين، الجبهة الأولى الهيئة التنفيذية والجبهة الثانية قيادة الأرندي”.

وأيضا “أنا دخلت للنضال دفاعا عن وطني وأناضل خدمة لبلادي”.