أويحيى: أزيد من ملياري دينار لبعث المناطق الصناعية بالحدود الغربية للبلاد

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الخميس، عن تخصيص أزيد من ملياري دينار لبعث المناطق الصناعية والمشاريع التنموية بالحدود الغربية للبلاد.

وفي معرض رده على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان، قرأها بالنيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة،

قال إن المناطق الحدودية تحظى بالإهتمام لدى السلطات العمومية، التي رصدت أغلفة مالية لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة.

وهذا من خلال بعث مشاريع تنموية وخلق مناصب الشغل.

وأورد أن الجهات المختصة قد بادرت إلى إقامة دراسات خاصة بكل منطقة حدودية من المناطق الحدودية التسعة.

حيث سيتم تمويل البرامج التنموية عبر بلديات الحدود الغربية من صندوق التضامن ما بين البلديات.

كما سيتم إطلاق عملية تنموية جديدة ورفع التجميد علي المشاريع التنموية المتوقفة.

بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار في هاته المناطق، من خلال توزيع العقار الصناعي.

وأفصح عن استفادة هاته المناطق في إطار الشطر الأول من برنامج 50 منطقة صناعية،

بما قيمته 2 مليار 570 مليون دينار لبعث المناطق الصناعية.