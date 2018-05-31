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أويحيى: أشكر المصدرين على مجهوداتهم بإسم الرئيس والحكومة

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أويحيى: أشكر المصدرين على مجهوداتهم بإسم الرئيس والحكومة
بقلم م. فيصل

قدم اليوم الوزير الاول احمد أويحيى خلال الطبعة 15 لجائزة أحسن مصدر في الجزائر شكره للمصدرين الجزائريين بإسم بوتفليقة والحكومة على المجهودات المقدمة للبلاد.

وأضاف أويحيى بالمركز التجارة الدولي، خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية لحفل تكيرم أحسن مصدر في الجزائر، لابد علينا من تشجيع المصدرين.

وعليهم مضاعفة مجهوداتهم كما أن الحكومة مستعدة على دعمكم ووافقة معهم  .

وللإشارة فإن الحفل سينطلق بحضور الوزير الأول وعدد من الوزراء ورجال الأعمال منهم حداد وبن عمر رئيس الغرفة الصناعة والتجارة

كما سيعلن من خلال  الحفل على هوية أحسن مصدر في الجزائر بالمركز التجارة الدولي.

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