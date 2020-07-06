أويحيى.. أصبت بالسرطان في مارس 2019

كشف الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى اليوم عن إصابته بمرض السرطان.

وقال أويحيى خلال جلسة استجوابه اليوم بمحكمة سيدي امحمد من قبل القاضي خلال جلسة محاكمة رجل الاعمال محي الدين طحكوت، أنه اكتشف إصابته بالمرض الخبيث في مارس 2019 مباشرة بعد مغادرته للحكومة.

وأضاف أويحيى في مجمل تصريحاته قائلا ” لقد تعتبت كثيرا بعد إصابتي بالمرض وهو ماتزامن مع فترت التحقيقات، حيث كان يتم نقلي بشكل متكرر بين محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا للتحقيق”.

وخلال استجوابه من قبل وكيل الجمهورية حول سبب عدم تصريحه بالمبالغ المالية التي وجدت في حساباته البنكية والتي وصلت إجمالا إلى 30 مليار سنتيم، قال أويحيى أن إصابته بالسرطان والتي سبقت فترة سجنه لم تمكنه من التصريح بكامل الأرصدة البنكية والأموال المودعة فيها.