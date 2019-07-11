أويحيى أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا

وصل اليوم الخميس، احمد أويحيى، إلى المحكمة العليا للمثول أمام المستشار المحقق، بالعاصمة.

ويندرج مثول اويحيى، في اطار مواصلة التحقيقات بقضايا فساد.

ويواجه، الوزير الأول السابق، أويحيى، عدة تهم في قضايا فساد وتبديد المال العام تتعلق أساسا برجال الأعمال.

ويتواجد احمد اويحيى، في سجن الحراش، منذ شهر جوان، بعد أن أمر القاضي المحقق في قضيته بإيداع الحبس المؤقت.

ومن بين التهم المتورط فيها،هي إبرام عقود وصفقات خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية، الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مستحقة.

بالإضافة إلى استغلال النفوذ وسوء استغلال المنصب، في القضية المتابع فيها رجل الأعمال محي الدين طحكوت وابنه وشقيقيه.