أويحيى أمام محكمة سيدي امحمد يوم 6 ديسمبر في قضية رجل الأعمال خربوش

برمجت محكمة سيدي امحمد باويحيى مع رجل الأعمال خربوش للمحاكمة يوم 6 ديسمبر بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار فإن ملف قضية رجل الأعمال “خربوش”، متعلق بشركة “أڤرو أندوست ري”.

وتتمحور القضية حول الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال خربوش متخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية الحال تتواجد على مستوى الغرفة الخامسة لدى القطب المالي والإقتصادي.

حيث يتابع فيها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

كما يتابع في القضية أيضا إلى جانب ولاة للجمهورية 21 إطارا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.

ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية.

وتم متابعة المتهمين طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، كما وجهت لهم تهمة سوء استغلال الوظيفة

بالإضافة إلى تعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.