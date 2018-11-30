أويحيى: إذا حبينا نتحكموا في أوضاعنا المالية على الولاة أن يقومو بتطبيق ماهو مسجل
دعى الوزير الأول أحمد أويحي الوزراء والولاة باإلتزام بتجسيد البرامج التنموية المسجلة فقط من أجل التحكم بالأوضاع المالية زالعمل على ترشيد النفاقات.
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