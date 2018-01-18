أويحيى: الأرندي تطهّر من تهمة التزوير التي لفقت له

أكّد الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى أنّ حزبه تطهّر من تهمة التزوير التي حاول البعض أن يلفقها.

للحزب قبل 20 سنة قبل اليوم.

وقال الأمين العام للأرندي في انعقاد الدّورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب التجمع الديمقراطي، أنّ الحزب تطهّر من التهمة.

وأكّد أويحيى، أنّ العمل الجاد له ثمرة وهو الذي يصنع أي عائلة سياسية. وأشاد بالدور الذي يقوم به أعضاء الحزب تحت قبّة البرلمان.

موضّحا أنّ هناك المزيد من الجهد وتنظيم جهاز الحزب.

وكذا الحرص على ترقية الأفكار التي تتميز بالثبات في خط نوفمبري والثبات لمصلحة الجزائر.