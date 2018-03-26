أويحيى :” الجزائر تخصّص سنويا 10 ملايير دولار لتدريس 11 مليون تلميذ”

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الإثنين، عن تخصيص الدولة 10 ملايير دولار سنويا من ميزانيتها للتدريس.

أويحيى، وخلال كلمة ألقاها بمناسبة إفتتاح الندوة الإقليمية رفيعة المستوى،حول الإقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والشباب والتكنولوجيا والمالية،

التي تم عقدها بالجزائر العاصمة، قال إنّ الجزائر تفتخر أنّ ربع مواطنيها يتوجهون يوميا إلى المدارس والجامعات، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية.

مشيرا الى أن معظم المؤسسات التربوية والتعليمية، هي مؤسسات عمومية، تتكفل الدولة بميزانيتها، وتخصص لها سنويا 10 ملايير دولار.

الوزير الأول وخلال كلمته التي ألقاها أمام المدير العام لصندوق النقد العربي،ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالاضافة الى وزراء الحكومة،

أوضح أنّ الجزائر رفعت جملة من التحديات بعد المأساة الوطنية التي عاشتها خلال التسعينيات.

وأشار الوزير الأول إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وضع برنامجا خاصا، للنهوض بالجزائر ، معتمدا على الشباب في هذا البرنامج.

من خلال تعليمهم وتوفير مناصب شغل.

وفي هذا السياق كشف الوزير الأول، أنه تم إنشاء أكثر من 500 ألف مؤسسة جديدة في كل المجالات منذ 2010.

مضيفا أنه تم تقليص نسبة البطالة من 30 بالمائة إلى 12 بالمائة.