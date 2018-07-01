أويحيى : الجزائر لن تُقيم مراكز لإحتجاز المهاجرين غير الشرعيين

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس السبت بنواكشوط أن الجزائر “لن تقبل باقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين” على أراضيها.

وأوضح أويحيى في تصريح للصّحافة الدوليّة، على هامش القمة الـ 31 لرؤساء دول و حكومات الإتحاد الإفريقي التي ستعقد اليوم الأحد.

أنّ موقف الجزائر حول هذا الموضوع قد عبر عنه من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وأكّد أويحيى أنّ الجزائر لن تقبل بإقامة مراكز من هذا النوع” مضيفا إن “الأوروبيين بصدد البحث عن مكان لإقامة مراكزهم”.

وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد أكد الاربعاء الماضي في حوار مع الإذاعة الفرنسية “آر أف إي” بخصوص أزمة الهجرة أنه “من المستبعد أن تفتح الجزائر أي منطقة احتجاز”.