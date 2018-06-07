أويحيى: الحكومة تتخذ كافة التدابير الإستباقية لضمان الأمن الإجتماعي والإقتصادي للبلاد

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الحكومة تمضي قدما لإتخاذ كافة التدابير الإستباقية من أجل ضمان الأمن الإجتماعي والإقتصادي للبلاد”.

وقال أويحيى خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال للعضو محمود قيساري.

حول تدابير الحكومة لإستحداث مراكز الدراسات الإستراتيجية، أن الحكومة تمضي قدما في سعيها إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية.

ووضع حيز العمل ما تراه مناسبا من أجهزة وهياكل من أجل ضمان الأمن الإجتماعي والإقتصادي للبلاد”.

وأضاف الوزير الأول أن هذه التدابير تدخل في إطار مسعى متكامل ومتناسق يحرص على إشراك جميع الأطراف المعنية.

في إجراء دراسات تحليلية وأبحاث استراتيجية واستشرافية بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العامة

للبلاد.

مشيرا إلى أن التحولات والتطورات الدولية أو الوطنية في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد الإقتصادي.

أبرزت الحاجة إلى إجراء دراسات استشرافية بغرض تنوير سلطة صنع القرار.

مضيفا أن هذا الأمر دفع السلطة العمومية إلى العمل على توفير كل الشروط الضرورية من أجل تحقيق ذلك.