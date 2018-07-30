أويحيى: الخيار الوطني ومصلحة الجزائر تجمعنا بالافلان

صرح الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، عقب اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للأفلان جمال ولد عباس.

أن اللقاء جرى حول الأوضاع في البلاد على الصعيد الإجتماعي والمالي والإقتصادي.

مضيفا أن هناك بوادر لتحسن الاوضاع والمعركة مازالت مستمرة.

كما كشف أويحيى أنه سيكون لنا لقاء آخر بعدما يضبظ مشروع قانون المالية مع الشركاء الاربع المساندة لمشروع رئيس الجمهورية

وأشار الأمين العام للأرندي أن الأفلان حليف إسترتيجي لنا، ولنا نفس المنبع وهو الخيار الوطني ونفس المصلحة السامية وهي الجزائر

إضافة إلى التوافق في نفس الموقف وهو مناشدة ومطالبة رئيس الجمهورية للترشح مرة أخرى لقيادة البلاد.