أويحيى: الدخول المدرسي المقبل سيكون صعبا على الحكومة

قال الوزير الأول احمد اويحيى أن الدخول المدرسي لسنة 2019 سيكون صعباُ بسبب النمو الديمغرافي التي تشهده الجزائر.

وشدد الوزير الاول خلال اختتام لقاء الحكومة والولاة انه لا يمكن ان يصل عدد التلاميذ في الاقسام الى 30 و40 تلميذ بعد كل ما قدمته الحكومة.

وقال ان الجزائر تسجل مليون نسمة زيادة في عدد السكان كل سنة ، ما نتج عنه زيادة في عدد التلاميذ المتمدرسين في السنوات الأخيرة.

ورغم ذالك قال أويحي انه لا توجد في العالم دولة تعطي تحفيزات تصل الى 10 سنوات، كما أعطتها الدولة الجزائرية الى ولايات الجنوب.

ففي قطاع السكن والعمران، اصبح الجزائريون يميلون لمناطق الهضاب و الجنوب و هي الان تعمر بالسكان.

ما يسمح بأستمرارية العدالة الاجتماعية .