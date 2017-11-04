أويحيى: الدولة لن تبني مصانع عمومية والجزائر سيعمرها رجال الأعمال

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن الدولة لن تبني مستقبلا مصانع عمومية والجزائر سيعمرها رجال الأعمال.

وأكد أويحيى في تصريح لـ”النهار” على هامش تجمع شعبي نشطه في ولاية سطيف، نريد جزائر مليئة بالمقاولين وشركات تدفع ضرائب.

وقال الأمين العام للأرندي إن الحاوية التي كانت تدخل إلى الجزائر كانت تدخل محملة “بالخماج” ولا أحد تكلم أو تحرك.

كما قال إن التجمع الوطني الديمقراطي كان الأول من ندد بالمال القذر.

ووصف أحمد أويحيى من يهاجمون رئيس الجمهورية بـ”حرفيو السياسة” وهم “فارغين شغل” وهم يهاجمون الشعب الذي انتخب الرئيس.

وّأضاف “المعارضة لا تملك برنامج خاص بالمحليات لعرضه على المواطنين وليس لديهم أفكار”.