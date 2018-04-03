أويحيى:” العلاقات الجزائرية الإسبانية قوية ولا يشوبها أي نزاع تاريخي”

أثنى الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء، على العلاقات الجزائرية الإسبانية، مؤكدا أنّ العلاقة بين البلدين قوية ولايشوبها نزاع تاريخي.

أويحيى، وخلال الكلمة التي ألقاها، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة السابعة لمنتدى الأعمال الإسباني الجزائري،

عبّر عن ارتياحه الكبير لعقد هذا الإجتماع الرفيع المستوى، خاصة مع بلد تربطه علاقات متميزة بالجزائر.

وفي هذا السياق قال أويحيى إنّ العلاقات الجزائرية الإسبانية لا تشوبها أي نزاعات تاريخية.

وأضاف الوزير قائلا:”إن النقاشات التي شرعنا فيها منذ قليل والتي سنستمر فيها، ستمكننا بلا شك من مشاطرة تحليلاتنا حول المواضيع السياسية والأمنية والدبلوماسية”.

مشيرا إلى أن هذه المحاور:” تستقطب اهتمام حكومتينا بشكل خاص، سواءً ما تعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والهجرة غير الشرعية”.