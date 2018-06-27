أويحيى: المؤسسات الناشئة لا تزال قليلة في الجزائر

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أنّ البطالة تشكل عبئا على فئات الشبان خاصة العدد الهائل للشباب الحامل للشهادات.

وأوضح، أويحيى، خلال “قمة المدن الذكية العالمية للإستمثار والتكنولوجيا لعام 2018″، أن هذا جعل الجزائر،تدعم الشباب في إنشاء مؤسساتهم الصغيرة.

وأضاف، أن الدولة دعمت الشباب بموارد مالية تصل إلى 10 ملايين دينار لكل مؤسسة، أي ما يعادل نحو 90 ألف دولار.

وأشار الوزير الأول، أن السياسة المنتهجة سمحت للشباب بإنشاء مئات الآلاف من المؤسسات المصغّرة منها أزيد من 500 ألف مؤسسة ناجحة.

وبخصوص المؤسسات الناشئة “Start-up” القائمة على أساس التكنولوجيات الجديدة للإعلام، قال أويحيى، إنها لا تزال قليلة.

مضيفا أن السبب هو كونها نموذج جديد في بلادنا، ولكن سيعرف بالتأكيد تطورا متسارعا في المستقبل.