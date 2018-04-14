أويحيى: ” المباراة كانت مرفوقة بدقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء”

تحدث الوزير الأول أحمد أويحيى عن برمجة مباراة كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر رغم تواجد البلاد في حالة حداد على شهداء الطائرة العسكرية.

وقال أويحيى في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال موضحا:

“المباراة كانت مرفوقة بإجراءات دقيقة صمت”وأضاف: “صراحة الكمال لله، وهناك من يقول أنه أمر جيد، وهناك من يعتبر برمجة هذه المباراة بقرار غير صائب”

وأضاف: “هناك إجتهاد، ولكن الشيء واضح وهو أن 41 مليون جزائري تأثروا بهذه الكارثة، وحتى الشباب عندهم الطرق خاصة بهم من أججل التعبير عن حزنهم”.